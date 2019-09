Prima l'esplosione, poi l'incendio: magazzino in fiamme in zona artigianale

E' scoppiato domenica mattina, poco prima delle 9, un incendio all'interno di un magazzino di una ditta dedita alla lavorazione del pellame situato in via Maria Giudice, nella zona artigianale di Rimini. Dalle prime informazioni, l'incendio sarebbe scaturito a seguito di un'esplosione.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Rimini con tre squadre, 5 automezzi e un'autobotte in supporto per cercare di spegnere le fiamme. Appena arrivati sul posto, i pompieri hanno trovato il capannone completamente avvolto dalle fiamme: pertanto hanno provveduto a evacuare le persone occupanti l'appartamento soprastante, tre adulti e due bambini piccoli, e hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme con acqua e liquido schiumogeno. La difficoltà è stata elevata, anche per la presenza di rifiuti speciali e bombole di gpl presenti all'interno della struttura. L'intervento è attualmente in corso e si prevede che durerà diverse ore. Sul posto, per precauzione, anche un'ambulanza e un'auto medica del 118 e la Polizia di stato. Al fine di accertare le cause dell'incendio è intervenuto anche il Niat (Nucleo Investigativo Anticendio Territoriale) della Direzione regionale dei Vigili del fuoco dell'Emilia Romagna.