Incendio nella notte, gli ospiti di un albergo fatti evacuare dalla struttura

Notte agitata per gli ospiti di un 4 stelle di viale regina Elena buttati giù dal letto per un incendio che si è svilupato nella struttura ricettiva e costretti ad evacuare. L'allarme è scattato intorno alle 2.30 quando al quinto piano, dove ci sono i locali adibiti alla lavanderia, si sono innescate le fiamme dovute con tutta probabilità al surriscaldamento di un macchinario. Sul posto è accorsa una squadra dei vigili del fuoco e, per precauzione, tutti gli ospiti sono stati fatti evacuare dall'hotel mentre si è proceduto a spegnere l'incendio. Dopo nemmeno 1 ora la situazione è tornata alla normalità e, i turisti, hanno potuto far rientro nelle loro camere e tornare a dormire. Non si segnalano danni seri o problemi per le persone.