Fiamme nel condominio, i residenti evacuati dai vigili del fuoco

Momenti di paura, nella tarda mattinata di lunedì, per i residenti di un condominio di via Castrocaro a Riccione dove è scoppiato un incendio. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando il rogo, pare innescato dallo scoppio di una caldaia, ha interessato gli ultmi due piani dell'edificio. Le fiamme hanno devastato la facciata e i condomini sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco accorsi sul posto con cinque mezzi. Una persona è stata lievemente intossicata e, in via Castrocaro, è intervenuta anche l'ambulanza del 118. Sul posto, per permettere i soccorsi, una pattuglia dei carabinieri.

