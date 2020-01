Scoppia un incendio in un appartamento: fiamme e fumo bloccano alcuni residenti, lievi intossicati

Corsa a sirene spiegate venerdì mattina per un incendio divampato in un condominio in via Tommaso Gulli, a San Giuliano Mare. Le fiamme sono divampate intorno alle 8.30 da un appartamento al primo piano. Il rogo ha sviluppato una densa coltre di fumo, che ha invaso la tromba delle scale, tenendo bloccati i residenti del piano superiore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco (anche con l'autoscala) ed i sanitari del 118 con cinque ambulanze. La Polizia Locale ha provveduto a chiudere via Coletti, per agevolare le operazioni di soccorso, in entrambi i sensi di marcia.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi, ma solo lievi intossicati, anche se in numero consistente. Si contano 9 intossicati tra i residenti, un carabiniere e un 1 vigile fuoco Presenti anche Polizia e Carabinieri. Molti i curiosi che, tenuti a debita distanza, si sono radunati sui marciapiedi per assistere al lavoro del personale del 115 e del 118.

Seguiranno maggiori informazioni