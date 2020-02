Inchiodato dalle telecamere, per il "ladro del tombino" si aprono le porte del carcere

Si aggrava la posizione del riminese 18enne, già arrestato dalla polizia lo scorso 21 gennaio in seguito a una spaccata ai danni della ferramenta di via della Fiera, che dai domiciliari è passato direttamente a una cella dei "Casetti". Nei confronti del ragazzino, che anche davanti al giudice durante la convalida aveva confessato oltre una ventina di spaccate in giro per la città, è arrivata la misura cautelare della custodia in carcere dopo che gli inquirenti della polizia di Stato hanno visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso riconoscendolo nei colpi messi a segno ai danni delle farmacie Merlini e Venturini.