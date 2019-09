Incidente tra auto e scooter, grave un centauro: portato al Bufalini con l'eliambulanza

Incidente nel quartiere Borgo San Giuliano, lunedì, alle 11, in via Matteotti, all'altezza dell'incrocio con via Bissolati. Un'auto Fiat Panda stava procedendo in direzione Ravenna, quando alle sue spalle è sopraggiunto uno scooeter Honda SH che è si è schiantato contro la fiancata sinistra della macchina. Le cause e le dinamiche dell'incidente sono ancora in corso di valutazione.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che è carambolato per terra. L'uomo, un 57enne, è stato trasportato con l'eliambulanza, con il codice di massima gravità, all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e automedicalizzata. I sanitari hanno stabilizzato il ferito e, vedendo le gravi condizioni, hanno allertato subito l'elicottero da Ravenna che ha trasportato l'uomo a Cesena. A causa dell'incidente il traffico nella zona si è ingolfato. Sul posto, per i rilievi, è intervenuto il personale della Polizia municipale.