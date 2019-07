Esce dalla farmacia e viene travolto da un'auto, grave un uomo

Grave incidente giovedì mattina, intorno alle 10, in via Montescudo, a Ospedaletto di Coriano. Un uomo è stato investito da un'auto, una Renault. Il pedone era appena uscito dalla farmacia, sembra di corsa, per raggiungere la sua macchina, una Fiat Punto, parcheggiata poco più avanti.

L'autista della Renault non è riuscito a evitarlo e il pedone è stato travolto. Sul posto sono intervenuti forze dell'ordine, ambulanza e auto medica. Visti le gravi condizioni dell'uomo, che avrebbe riportato varie fratture, i sanitari hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto è atterrato un mezzo dell'elibologna perché l'eliravenna era impegnata in un altro incidente. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena