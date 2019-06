"Ho visto l'abitacolo esplodere", i testimoni raccontano il dramma dell'A14

"Stavo seguendo quel Maggiolone Volkswagen cabrio quando, poco dopo la galleria di Scacciano, l'abitacolo è come esploso e le fiamme hanno avvolto il veicolo. Il guidatore ha tentato di accostare ma, l'auto, si è spostata lentamente verso destra andando a strisciare contro il guard rail della corsia di emergenza". A raccontare il dramma che si è consumato nel tardo pomeriggio di martedì nel tratto misanese dell'A14 è uno dei testimoni oculari che si trovava a ridosso dell'auto che ha preso fuoco e, nella quale, i soccorritori hanno trovato un cadavere carbonizzato. Un resoconto analogo è stato fatto anche dal guidatore che ha sorpassato il veicolo poco prima che venisse avvolto dalle fiamme.

La tragedia si è consumata verso le 17.45 quando, all'altezza del chilometro 138 della carreggiata sud dell'autostrada, un Volkswagen ha preso improvvisamente fuoco durante la marcia. È scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco con l'autobotte, i mezzi del 118 e la polizia Autostradale. Il personale del 115 è riuscito ad estinguere le fiamme e, riverso al posto di guida, è stato trovato il cadavere del guidatore. Il medico di Romagna Soccorso non ha potuto far altro che dichiararne il decesso e, l'area, è stata messa in sicurezza dagli agenti della Stradale. Al momento non è stato possibile identificare i poveri resti, completamente carbonizzati, anche se il Maggiolone risulterebbe appartenere a una donna 50enne.