Scooterista scaraventato sull'asfalto dopo l'impatto con un'auto

Grave incidente, nel pomeriggio di domenica, a Cattolica con un 35enne trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Il sinistro si è verificato verso le 14.40 all'incrocio tra le vie Porto e Fabbri quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale della Regina, sono venuti a collisione un Nissan Qashqai e uno scooterone Yamaha Xmax 400. Ad avere la peggio è stato il ragazzo in sella al due ruote che è stato scaraventato sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzare il 35enne per poi trasportarlo d'urgenza nel nosocomio cesenate.