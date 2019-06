Perde il controllo e cappotta con l'auto, anziana incastrata tra le lamiere

Paurosa carambola, nel tardo pomeriggio di lunedì, con una coppia di anziani rimasti coinvolti con lei incastrata tra le lamiere della vettura. Il sinistro si è verificato poco prima delle 18 a Osteria del Fiume, in via San Salvatore quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, il guidatore del quale non sono state fornite le generalità ha perso il controllo della sua Fiat Punto. Il veicolo ha iniziato a cappottarsi su sè stesso per poi terminare la corsa con le ruote all'aria. L'uomo è riuscito ad uscire dall'abitacolo con le sue gambe ma, la moglie, è rimasta intrappolata tra le lamiere contorte dell'abitacolo. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare la ferita per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118 che, viste le gravi condizioni, hanno allertato anche l'eliambulanza da Ravenna. Stabilizzata, la signora è stata poi trasportata al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità ma non sarebbe in pericolo di vita. Per permettere i soccorsi, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.