Un famoso vulcanologo la vittima dell'incidente stradale

E' Piermaria Luigi Rossi, geologo e professore emerito all'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, l'uomo di 79 anni morto ieri a Rimini, dopo una violenta collisione con un furgone. Originario di Rimini, ma residente a San Lazzaro di Savena e in pensione da circa due anni, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. Il sinistro si era verificato intorno alle 9.15 all'incrocio tra le vie regina Margherita e Messina quando l'uomo in sella a una due ruote elettrica è venuto a collisione con un furgone che si stava immettendo sulla strada principale in direzione monte-mare che stava effettuando un inversione ad U. Il docente di San Lazzaro di Savena procedeva in direzione di Riccione ed è stato sbalzato sull'asfalto dove è rimasto semincosciente. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno cercato di stabilizzare il ferito per poi correre a sirene spiegate in pronto soccorso con il codice di massima gravità. Nonostante tutti i disperati tentativi dei medici per rianimarlo, il suo cuore ha cessato di battere.

Piermaria Luigi Rossi era stato il direttore del Dipartimento di Scienze biologiche e ambientali di Bologna: esperto geologo e vulcanologo, era stato nominato professore emerito dell'Università di Bologna, e autore-coautore di oltre 200 pubblicazioni, di cui 121 su riviste nazionali e internazionali.