Auto in fiamme in A14, il guidatore muore carbonizzato nell'abitacolo

Tremendo incidente nel pomeriggio di martedì in A14 con un automobilista morto carbonizzato tra le fiamme della sua vettura. Il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si sono sprigionate verso le 17.45 nella corsia sud. Il veicolo ha avuto il tempo di accostare nella corsia di emergenza prima che l'abitacolo venisse avvolto dall'incendio. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e i vigili del fuoco con questi ultimi che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Per l'uomo che si trovava al volante, però, non c'era più nulla da fare.

