Auto si schianta contro un trattore, violento tamponamento nell'entroterra

Vioneto tamponamento, nella mattinata di martedì, sulle strade dell'entroterra con una Lancia Ypsilon che è andata a schiantarsi contro un trattore agricolo. Il sinistro si è verificato intorno alle 11 sulla via Montescudo all'altezad i Monte Tauro nel territorio del comune di Coriano quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, l'utilitaria stava procedendo in direzione mare e si è trovata davanti il mezzo agricolo tamponandolo violentemente e spingendolo sul bordo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, due ambulanze e l'auto medicalizzata, e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo agricolo. Stabilizzato, l'uomo è stato poi trasportato all'Infermi di Rimini con un codice di media gravità. Lesioni più lievi per il guidatore della Lancia. Per permetere i soccorsi ed effettuare i rilievi di rito, sulla via Montescudo si è proceduto a senso unico alternato.