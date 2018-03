Autoarticolato si ribalta alla rotatoria, chiusa la via Tolemaide

Via Tolemaide chiusa, dalla mattinata di mercoledì, a causa di un mezzo pesante che si è rovesciato sulla sede stradale perdendo il carico. Il sinistro si è verificato verso le 11.30 quando il mezzo pesante, che procedeva in direzione mare, nell'affrontare la rotatoria con via Orsoleto, forse l'alta velocità, ha perso il controllo rovesciandosi sul fianco e spargendo il carico sulla sede stradale. Il guidatore è rimasto lievemente ferito ma, a causa di tutti i detriti, la polizia Municipale intervenuta sul posto ha bloccato il traffico in direzione. Solo in tarda serata, dopo la messa in sicurezza del Tir e la pulizia della strada, la viabilità è stata ripristinata.