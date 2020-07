Autoarticolato si "stende" alla rotatoria, traffico in tilt sulla Marecchiese

Traffico fortemente rallentato sulla Marecchiese in direzione di Rimini a causa di un autoarticolato che, nel pomeriggio di martedì, si è rovesciato nell'affrontare una rotatoria. L'incidente si è verificato intorno alle 17.30 all'altezza dello stabilimento della Scm quando, per cause in corso di accertamento, il guidatore del mezzo pesante ha perso il controllo finendo ruote all'aria. L'autista è rimasto illeso ma, dall'autoarticolato, si è riversato sull'asfalto la benzina rendendo il manto stradale scivoloso e bloccando di fatto la circolazione. Sono in corso le operazioni per la pulitura della strada e per rimettere in asse il camion.

