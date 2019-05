Strade di sangue, incidente mortale nel tratto riminese dell'A14

Secondo incidente mortale nell'arco di 24 ore sulle strade riminesi. Dopo l'investimento di un pedone sulla Statale16 Adriatica nella serata di domenica, un nuovo sinistro si è verificato lunedì mattina in A14 dove ha perso la vita un automobilista. Dai primi riscontri, intorno alle 9.30 nel tratto autostradale tra i caselli di Rimini sud e Riccione, è avvenuto un tamponamento tra una vettura e un mezzo pesante. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo che è deceduto sul colpo. Dopo l'impatto, al chilometro 131 sono intevenuti i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, ed è stato chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza. Nonostante tutti gli sforzi dei sanitari, per l'automobilista non c'è stato nulla da fare e, il medico, ha potuto solo constatarne il decesso. Per ricostruire con esattezza la dinamica, sul posto è intervenuto il personale della polizia Autostradale e, al momento, le generalità della vittima non sono state rese note. Per permettere i soccorsi e i rilievi del caso, è stato necessario chiudere una corsia di marcia.

(FOTO DI REPERTORIO)