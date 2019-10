Bisarca tamponata in A14 "perde" un veicolo che trasportava

Rocambolesco incidente in A14, nella serata di lunedì, con l'autostrada in direzione di Bologna che è stata parzialmente chiusa per permettere il recupero dei mezzi coinvolti. Il sinistro si è verificato intorno alle 22, tra i caselli di Rimini nord e sud, quando una bisarca che trasportava una serie di veicoli è stata tamponata da un camion bulgaro. Nell'impatto il primo mezzo pesante si è intraversato "perdendo" una delle auto che si trovava sul carrello e danneggiando le altre. Nel tamponamento, ad avere la peggio è stato il conducente del tir bulgaro, rimasto lievemente ferito, e sul posto sono accorsi i mezzi della polizia Autostradale, di Autostrade per l'Italia e i vigili del fuoco. I due camion coinvolti hanno bloccato l'intera carreggiata nord e si sono verificati pesanti rallentamenti alla circolazione coi veicoli che sono stati incolonnati sulla corsia di emergenza per procedere il loro viaggio.