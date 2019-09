Camion perde container in mezzo all'autostrada

Momenti di paura per gli automobilisti che, nel pomeriggio di martedì, stavano percorrendo l'A14 in direzione di Ancona e che si sono ritrovati sulla carreggiata un container. Tutto è successo poco prima del casello di Cattolica quando un camion, che portava i cassoni vuoti per uso alimentare, ne ha perso uno che si è posizionato di traverso bloccando quasi tutta la carreggiata. Ad assistere all'incidente una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì, in transito dall'altra parte dell'A14, che ha dato l'allarme e in regime di safety car ha rallentato il traffico segnalando il pericolo agli automobilisti. E' stato necessario l'intervento di una gru per rimuovere il container e, nel frattempo, si sono formate code per circa 3 chilometri.