Camion si schianta contro il guard rail dell'autostrada A14

Ha perso il controllo del proprio camion e, mentre percorreva il tratto riminese dell'A14, è andato a schiantarsi contro il guard rail che delimita la corsia di emergenza per poi abbattere i pannelli fonoassorbenti. La carambola si è verificata nel pomeriggio di mercoledì verso le 18.30 quando il conducente del mezzo pesante, un 49enne, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Autostradale ha iniziato a sbandareper poi terminare la propria corsa contro le protezioni. Il sinistro è avvenuto nella corsia sud, poco dopo il casello di Rimini Sud, e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118. I sanitari, dopo aver stabilizzato il ferito che non ha mai perso conoscenza, hanno trasportato il 49enne al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità.