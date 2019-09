Carambola in A14, tre auto coinvolte: feriti non gravi

Carambola tra tre auto mercoledi pomeriggio lungo il tratto riminese dell'A14. È successo intorno alle 18 in carreggiata sud. Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza in particolare un airbag non scoppiato da una delle auto coinvolte, per consentire l'estrazione di una delle tre persone coinvolte ancora all'interno dell' abitacolo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per assistere i feriti e la polizia stradale anche per regolare la lunga coda formatasi. I vigili del fuoco sono rientrati in sede alle 19.30.