Carambola tra veicoli in Valconca, ferito un automobilista

Un automobilista 52enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini dopo un incidente che, nel primo pomeriggio di giovedì, si è verificato in Valconca. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.30 a Castelleale di San Clemente, in via Coriano, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale sono venuti a collisione due veicoli. Ad avere la peggio è stato l'uomo, soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, che dopo essere stato stabilizzato e stato trasportato nel nosocomio riminese.