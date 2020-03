Centauro perde il controllo della moto, pauroso volo di oltre 100 metri

E' stato trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena in gravi condizioni il centauro che, nel primo pomeriggio di domenica, è stato protagonista di una paurosa carambola. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 in via Melucci quando l'uomo, in sella a una potente Kawasaki Ninja, avrebbe affrontato a velocità sostenuta la rotatoria di via Rosmini in direzione di Riccione. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale intervenuta sul posto, il centauro ha perso il controllo della due ruote ed è stato disarcionato dalla sella. Dopo aver sbattuto contro l'asfalto, l'uomo ha perso il casco andado a finire in una macchia di cespugli che costeggiano la carreggiata mentre, la moto, ha scarrocciato sulla strada per un centinaio di metri. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi primi soccorritori che appena si sono resi conto della gravità della situazione hanno allertato l'eliambulanza da Ravenna. Il ferito, un 56enne, stabilizzato è stato prima portato al pronto soccorso dell'Infermi per essere intubato e poi trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate.