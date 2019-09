Centauro perde il controllo e si schianta contro un'auto

Grave incidente, nella tarda mattinata di sabato, sulle strade della Valmarecchia con un centauro rimasto ferito seriamente. Il sinistro si è verificato intorno alle 12.30 sulla Marecchiese nella zona di Molino Baffoni quando, dai primi accertamenti, un centauro riminese di 57enne nell'affrontare una curva ha perso il controllo della sua potente Kawasaki ed è andato a schiantarsi contro un veicolo che proveniva in senso opposto. Salzato dalla due ruote e rovinato sull'asfalto, l'uomo è stato soccorso dal personale del 118 interevenuto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Viste le sue serie condizioni, i primi soccorritori hanno chiesto anche l'intervento dell'aliambulanza da Ravenne e, una volta stabilizzato, il ferito è stato trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità ma, comunque, non sarebbe in pericolo di vita. Leggermente ferita anche la donna che, insieme al marito, viaggiava sull'auto coinvolta nel sinistro che è stata trasportata all'ospedale di Novafeltria per gli accertamenti del caso. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.