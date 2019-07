Drammatica carambola, centauro perde la vita in un incidente stradale

Tragedia sulle strade, nel pomeriggio di sabato, con un centauro che ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente. Dai primi riscontri, il sinistro si è verificato in via San Salvatore alle porte di Ospedaletto poco prima delle 14 quando un uomo, del quale non sono ancora state fornite le generalità, si trovava in sella alla sua moto di grossa cilindrata ed è stato toccato da un veicolo guidato da un anziano. Nell'impatto il centauro è stato sbalzato dalla due ruote rovinando sull'asfalto e rimanendo privo di coscienza. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata. Ai primi soccorritori le condizioni del ferito sono apparse estremamente gravi tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Nonostante tutti gli sforzi dei medici, il cuore dell'uomo non ha ripreso a battere e, alla fine, il medico ha dovuto arrendersi dichiarandone il decesso. In via San Salvatore è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale di Rimini e sono in corso i rilievi per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica.

