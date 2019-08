Centauro si schianta contro ambulanza ferma, motociclista in serie condizioni

E' stato portato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena, a causa delle serie ferite riportate, un centauro che si è letteralmente schiantato contro un'ambulanza ferma. L'incidente è avvenuto intorno alle 14, lungo via Carlo Alberto Dalla Chiesa, all'altezza del Palazzo di Giustizia. Secondo una prima ricostruzione il motociclista, del quale non sono state fornite le generalità, stava viaggiando in sella a una Bmw di grossa cilindrata in direzione mare. Davanti a lui c'era un'ambulanza della Croce Rossa che, arrivata all'altezza dell'attraversamento pedonale poco dopo la sede della Start Romagna, si è fermata per far passare dei pedoni. L'uomo non si è reso conto che il mezzo era fermo ed è andato a tamponarlo violentemente per poi venire sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, col ferito che dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate a causa delel serie lesioni al volto e alla testa. In via Dalla Chiesa, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.