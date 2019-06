Ciclista centrato da una vettura, l'uomo trasportato d'urgenza al "Bufalini"

Incidente tra un'auto e una bici, nella serata di martedì, con un 49enne trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Il sinistro si è verificato verso le 20.45 in via Andrea Costa a Santarcangelo quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo e la due ruote sono venuti a collisione. Ad avere la peggio è stato il ciclista, scaraventato sull'asfalto, che è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Stabilizzato, a causa delle serie ferite riportate il 49enne è stato trasferito nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità.