Ciclista investito alla rotatoria, in tilt il traffico tra Marecchiese e Ss16

Grave incidente, nella tarda mattina ta di venerdì, che ha mandato in tilt il traffico tra la Marecchiese e la Statale 16 Adriatica. Il sinistro si è verificato intorno a mezzogiorno quando un ciclista, del quale non sono state fornite le generalità, ha imboccato la rotatoria tra le due arterie in direzione monte. Per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato investito da una Opel station wagon ed è rovinato sull'asfalto. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere i emzzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, oltre a una pattuglia della polizia Stradale. Per permettere i soccorsi e i rilievi di rito, la rotatoria al di sotto del ponte della Ss16 è stata chiusa causando pesanti disagi al traffico di punta. Il ferito è stato stabilizzato ma, a causa delle sue condizioni estremamente serie, è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna che è atterrata nell'eliporto della Fiera. Il paziente è stato quindi trasferito e portato d'uergenza al "Bufalini" di Cesena.