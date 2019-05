Ciclista tampona auto in sosta e finisce al pronto soccorso

Un ciclista 36enne è stato portato al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini, con il codice di massima gravità, dopo aver tamponato un'auto in sosta. L'incidente si è verificato a Misano Adriatico, in via Don Milani, verso le 14.40. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, il ragazzo è andato ad impattare contro il veicolo fermo ed è rovinato sull'asfalto battendo violentemente la faccia. In un primo momento si sono mobilitati i mezzi del 118, ambulanza, auto medicalizzata ed è stato fatto alzare l'elicottero da Ravenna. I sanitari, arrivati sul posto, hanno poi stabilizzato il ferito che è sempre rimasto cosciente per poi trasportarlo nel nosocomio riminese.