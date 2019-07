Coppia di centauri si trova ciclista davanti alle ruote, impatto tremendo sulla Consolare

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente fotocopia a quello avvenuto all'alba di sabato sulla via Emilia e che, anche in questo caso, ha visto un centauro centrare in pieno un ciclista di colore. Questa volta il sinistro si è verificato alle 14.45 sulla Consolare per San Marino, all'altezza del Toy Store, quando una Yamaha di grossa cilindrata con a bordo due 26enni, un maschio e una femmina, stava procedendo in direzione mare. Da una prima ricostruzione, pare che sulla strada si sia improvvisamente immesso un 30enne di colore in sella a una bicicletta e il centauro alla guida non ha potuto fare niente per evitare l'impatto scaraventando il ciclista sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze e l'auto medicalizzara, coi primi soccorritori che si sono resi immediatamente conto della gravità delle ferite del 30enne e hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il ciclista è stato intubato e, dopo essere stato stabilizzato, trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena col codice di massima gravità. Ferite più lievi per il centauro, trasportato anche lui nel nosocomio cesenate, e per la ragazza sul sellino posteriore della due ruote, portata al pronto soccorso dell'Infermi. Sulla Consolare, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale di Rimini.