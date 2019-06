Falciata sulle strisce pedonali, anziana in condizioni disperate

Grave incidente, nel primo pomeriggio di martedì. con un'anziana ricoverata in condizioni disperate al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato poco dopo le 14 in via Coletti, a Rivabella, quando la donna di 89 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza del civico 119. In quel momento le è piombata addosso una Ducati Multistrada che stava procedendo in direzione di Rimini. L'anziana è stata centrata in pieno e scaraventata per alcuni metri sull'asfalto mentre, la potente moto, ha scarrocciato per una ventina di metri. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione e hanno allertato anche l'eliambulanza da Ravenna. L'89enne, una volta stabilizzata, è stata trasportata d'urgenza nel nosocomio cesenate. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, la polizia Municipale ha provveduto a chiudere via Coletti in direzione di Ravenna.