Falciata sulle strisce pedonali, pedone trasportato d'urgenza al "Bufalini"

E' stata trasportata al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza, col codice di massima gravità, la pedone che è stata investita sulle strisce pedonali nella tarda mattinata di mercoledì. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12 a Villa Verucchio, sulla Marecchiese, all'altezza del centro commerciale. Secondo le prime ricostruzioni della polizia Municipale della Valmarecchia la signora, un'ucraina 63enne, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in direzione di Ravenna quando è stata centrata in pieno da un monovolume che procedeva in direzione monte ed è stata sbalzata sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e elimedica, col personale sanitario che ha provveduto a stabilizzare la ferita. La donna, incosciente, è stata poi trasportata d'urgenza nel nosocomio cesenate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.