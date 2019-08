Falciato mentre attraversa sulle strisce pedonali, è in condizioni disperate

E' stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza e le sue condizioni sono estremamente gravi. Tremendo incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì, in via Graziani a Rimini, dove un 45enne di origini nordafricane è stato falciato da un fuoristrada mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il sinistro si è verificato intorno alle 14.20 quando un Jeep Renegade stava procedendo lungo la strada in direzione mare a velocità sostenuta. L'automobilista non si sarebbe accorto del pedone centrandolo in pieno e, dopo un volo di diversi metri, è finito sull'asfalto rimanendo in stato di semincoscienza. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzare il ferito e poi, a causa delle gravi lesioni riportate, hanno allertato l'elimedica da Ravenna. Il 45enne è stato quindi trasportato all'eliporto dell'Infermi e poi trasferito in elicottero nel nosocomio cesenate. Via Graziani, per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi di rito, è stata chiusa dal personale della polizia Municipale.