Furgone perde il carico, cocci di vetro sulla carreggiata

Una brusca partenza, unita alla distrazione, all'origine del curioso incidente che si è verificato nel pomeriggio di mercoledì a Santarcangelo. Verso le 16, sulla via Emilia all'altezza del civico 23, il furgone è partito con la merce non assicurata al pianale e, per l'inerzia, si sono aperti i portelloni che hanno riversato sull'asfalto tutto il contenuto. Decine e decine di bottiglie d'acqua in vetro sono così volate sulla via Emilia rompendosi e spargendo i cocci dappertutto. Sul posto, per mettere in sicurezza la zona e avvisare gli automobilisti del pericolo, è intervenuta la polizia Municipale.