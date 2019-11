Giovane si schianta contro un palo, soccorso con un codice di alta urgenza

Incidente nel pomeriggio di domenica per un giovane ventenne coinvolto in un incidente stradale nella zona di Viserba. Lo schianto si è verificato intorno alle 16,30 in via Orsoleto all’altezza del numero civico 152. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il giovane automobilista è finito col proprio mezzo contro un palo a lato della strada. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118, con un codice di massima gravità, e portato all’ospedale di Rimini. Sul posto anche i vigili del fuoco.