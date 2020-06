Grave incidente nella notte, un ferito ricoverato in Rianimazione

Grave incidente, nella tarda serata di lunedì, sulla Trasversale Marecchia con due feriti uno dei quali ricoverato in Rianimazione al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato intorno alle 22 all'altezza dell'incrocio con via di Mezzo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate un'auto e una moto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzare i feriti. Ad avere la peggio è stato un 43enne, trasferito d'urgenza al "Bufalini" di Cesena e ricoverato nel reparto di Rianimazione mentre la seconda persona coinvolta, un ragazzino di 15 anni, è stato trasportato all'Infermi di Rimini con delle lievi lesioni. All'incrocio, per ricostruire con esattezza quanto accaduto, è intervenuta una pattuglia della polizia Stradale di Riccione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.