Tremendo frontale, due feriti in gravi condizioni dopo lo schianto

E' di due feriti in gravi condizioni, uno portato al "Bufalini" di Cesena e l'altro all'"Infermi" di Rimini, il bilancio della paurosa carambola che si è verificata nel tardo pomeriggio di martedì sulla via Emilia. L'incidente è avvenuto verso le 17.30 all'altezza del centro commerciale "I Malatesta" e, ad essere coinvolti, sono stati un furgone, una Ford Galaxy e una Ford Focus Cabrio che viaggiavano in direzione di Rimini. Dai primi riscontri, ad innescare lo scontro sarebbe stata una manovra azzardata da parte di uno dei tre mezzi ma al momento l'intera dinamica è al vaglio della polizia Municipale che sta cercando di ricostruire quanto avvenuto. A rendere più complicate le cose, su due dei mezzi coinvolti viaggiavano degli stranieri. Ad avere la peggio sono state due persone che, rimaste ferite gravemente, sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e che, dopo averli messi in salvo, li hanno affidati alle cure dei sanitari del 118 intervenuti in via Emilia con due ambulanze e l'auto medicalizzata. Stabilizzati, sono poi stati smistati nei due nosocomi romagnoli.