Tampona un'auto e si schianta contro un veicolo, scooterista in condizioni disperate

Un tremendo incidente quello che, nel tardo pomeriggio di lunedì, si è verificato al confine tra Romagna e Marche con un 48enne trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Ancona. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 19 alla rotatoria che, dalla Sp57, immette sulla Statale 16 Adriatica nella frazione di Fanano. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine l'uomo, che viaggiava su uno scooterone Aprilia in direzione mare, ha tamponato una Mitsubishi che lo precedeva. Disarcionato dal due ruote, il 48enne è volato in aria per poi andare ad impattare contro una Lancia Ypsilon che proveniva in senso opposto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, con due ambulanze, l'auto medicalizzata e l'eliambulanza, con i sanitari che hanno operato per oltre mezz'ora prima di riuscire a stabillzare il ferito che, con codice di massima gravità, è stato trasportato in eliacottero nel nosocomio marchigiano. La rotatoria è stata chiusa e, sul posto, per accertare le dinamiche del sinistro sono intervenuti sia i carabinieri che il personale della polizia Municipale.