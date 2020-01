Incidente in A14, auto completamente distrutta dalle fiamme

Incidente nel tratto riminese dell'A14, nella prima mattinata di mercoledì, con un'auto che è stata completamente distrutta dalle fiamme. Il sinistro si è verificato intorno alle 6.30 nella corsia sud quando, secondo i primi riscontro, a una Opel Corsa che viaggiava in direzione di Ancona è scoppiato un pneumatico. L'utilitaria ha iniziato a sbandare e, dopo aver urtato un mezzo pesante, ha preso fuoco fermandosi sulla corsia centrale. I due occupanti hanno fatto appena in tempo ad uscire prima che l'abitacolo venisse avvolto dalle fiamme ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e la polizia Autostradale. L'Opel, alimentata a Gpl, nonostante l'intervento del personale del 115 con gli idranti è finita in cenere. Dei due occupanti, ad avere la peggio è stata la passeggera soccorsa dai sanitari e poi trasportata al pronto soccorso di Rimini con un codice di media gravità. Con l'utilitaria rimasta bloccata sulla corsia centrale, per permettere le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, il traffico ha subìto dei pesanti rallentamenti per circa un'ora.

(FOTO DI REPERTORIO)