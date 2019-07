Incidente in autostrada, A14 chiusa per l'atterraggio dell'elimedica e traffico bloccato

Incidente in A14, nel tratto tra Riccione e Rimini Sud, nella mattinata di lunedì con pesanti ripercussioni al traffico e un'automobilista rimasta seriamente ferita. Il sinistro si è verificato poco prima delle 7 nella corsia nord all'altezza del chilometro 133.5 e, dai primi riscontri, pare che sia rimasta coinvolta una sola vettura a bordo della quale si trovava una donna di cui ancora non sono state fornite le generalità. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, oltre agli agenti della polizia Autostradale. A causa delle condizioni della ferita, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna e, per permettere all'elicottero di intervenire e atterrare sull'A14 si è reso necessario chiudere il traffico per diversi minuti. La donna, una volta stabilizzata, è stata portata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con il codicme di massiam gravità. Al momento in autostrada si circola su una sola corsia in direzione di Bologna e vengono segnalate code di 4 chilometri in aumento.