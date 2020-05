Tragedia in autostrada, camionista muore sul colpo illeso il figlio

Tragedia nella notte sull'A14, un autotrasportatore ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Erano circa le 2,45 di mercoledì notte all'altezza del chilometro 116, carreggiata sud, il tratto è nel comune di San Mauro Pascoli, a cavallo tra i caselli Valle del Rubicone e Rimini nord. Il mezzo pesante con targa olandese, viaggiava con a bordo due cittadini greci, padre e figlio. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti il camion è andato a finire da solo nella scarpata destra. Ad avere la peggio il padre 51enne, seduto sul lato passeggero, l'uomo è stato sbalzato fuori dal mezzo in modo violento. Gravi e diversi i traumi subiti che non gli hanno lasciato scampo: è morto sul colpo. Ferite lievi per il figlio 20enne che era al volante del mezzo pesante, che trasportava prodotti dolciari. Per le operazioni di soccorso e di ripristino della sicurezza sono state chiuse due corsie dell'autostrada. Sul posto è intervenuta la polizia stradale della sottosezione del casello A14 di Forlì, insieme ai Vigili del fuoco e al personale del 118.

