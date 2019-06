Autotrasportatore riminese perde la vita in un drammatico tamponamento a catena

Drammatico tamponamento, nel pomeriggio di martedì, sulla via Flaminia in provincia di Pesaro dove ha perso la vita un autotrasportatore 57enne residente a Rimini. La vittima, originaria di Avellino, era al volante del proprio furgone e stava percorrendo la superstrada. All'altezza di Smirra di Cagli, per cause ancora in corso di accertamento, verso le 13 è andato a tamponare violentemente contro un autoarticolato e, a sua volta, è stato tamponato da una vettura che lo seguiva. In impatto tremendo, con la cabina di guida del furgone che è rimasta accartocciata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il 57enne oramai esanime. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, intervenuti con ambulanza, auto medicalizzata ed elimedica, le condizioni dell'autotrasportatore sono apparse subito estremamente critiche e, alla fine, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Nell'impatto è rimasto lievemente ferito anche il conducente dell'auto che seguiva il furgone. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, sono intervenute le forze dell'ordine.