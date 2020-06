Centauro si schianta contro un furgone e perde la vita nell'impatto

Drammatico incidente, con esito mortale, nella tarda mattinata di mercoledì dove a perdere la vita è stato un centauro. La tragedia si è consumata poco dopo mezzogiorno in via Malpasso, a San Giovanni in Marignano nei pressi dello stabilimento della Gilmar, quando la vittima in sella alla due ruote si è schiantato contro un furgone che stava svoltando per accedere a un'azienda della zona. Un impatto tremendo che ha visto il motociclista, un 42enne di San Giovanni, venire sbalzato violentemente sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione trovando il centauro incosciente. I primi soccorritori hanno cercato disperatamente di rianimare l'uomo ma, alla fine, si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Per permettere i soccorsi e gli accertamenti di rito, via Malpasso è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi dai carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.