Prima lo schianto con il guard-rail, poi la tragica carambola: un morto sull'Adriatica

Tragedia sulle strade riminesi nella prima mattinata di sabato con un automobilista che ha perso la vita in una drammatica carambola. Il dramma si è consumato verso le 7.30 sulla Statale 16 Adriatica nei pressi del cavalcavia della Marecchiese. Dai primi accertamenti pare che una Citroen monovolume stesse procedendo in direzione di Ravenna quando il guidatore è arrivato nel tratto di strada dove inizia il guardrail per dividere le due carreggiate. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane al volante è andato a schiantarsi contro la protezione in acciaio per cappottare e terminare la propria corsa nella carreggiata opposta dove stavano sopraggiungendo altri due veicoli. Una carambola tremenda che non ha lasciato scampo al guidatore della Citroen.

E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco e i mezzi di Romagna Soccorso. Il personale del 115 ha provveduto ad estrarre dalle lamiere il ragazzo alla guida del monovolume per affidarlo ai sanitari ma, nonostante i disperati tentativi per rianimarlo, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sull'Adriatica è intervenuta la polizia Stradale che ha provveduto a chiudere le carreggiate per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi di rito. Presente anche il personale di Anas, la strada è rimasta a lungo chiusa al traffico. La Citroen risulta intestata a un cittadino cubano di 33 anni e sono in corso gli accertamenti per identificare la vittima.