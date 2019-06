Ciclista perde la vita dopo un drammatico incidente stradale

Non ce l'ha fatta il ciclista 49enne che, martedì sera, è stato investito da un'auto in via Andrea Costa a Santarcangelo. Nonostante la disperata corsa al "Bufalini" di Cesena e tutti i tentativi per rianimarlo, il suo cuore ha smesso di mattere e i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava pedalando in sella alla due ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile intervenuti sul posto per rilevare il sinistro, è stato centrato in pieno da una Kia Sportage. Caricato sul cofano, il 49enne è andato a schiantarsi contro il parabrezza per poi carambolare sull'asfalto. Rimasto a terra privo di sensi, il ciclista è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto in via Costa con ambulanza e auto medicalizzata. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente critiche e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate dove, però, è deceduto.