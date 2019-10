Tragedia sulla Statale 16, ciclista perde la vita in un drammatico scontro

E' deceduto nella notte tra giovedì e venerdì, al "Bufalini" di Cesena dove era stato trasportato in condizioni disperate, il ciclista investito sulla Ss16 all'altezza di Italia in Miniatura. L'uomo era privo di documenti e, al momento, non è stato possibile identificarlo. Sono in corso le ricerche per riuscire a dare un nome a quel corpo di razza caucasica e dall'apparente età tra i 30 e i 40 anni. I sinistro si era verificato nella serata di giovedì quando, dai primi riscontri, la vittima stava pedalando in direzione sud quando, verso le 20.15 alle sue spalle è sopraggiunta una Fiat Punto che andava nello stesso senso di marcia. In quel tratto particolarmente buio dell'Adriatica il guidatore non si sarebbe reso conto della presenza del ciclista e lo ha centrato in pieno. L'uomo, caricato sul cofano, ha sfondato il parabrezza per poi carabolare sull'asfalto mentre la bicicletta è rimasta incastrata sotto la vettura. Il personale del 118, accorso sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, si è reso subito conto della gravità della situazione col ciclista che era in arresto cardiaco ed è stato rianimato una priva volta sull'asfalto per poi essere trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate dove, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto nel corso della notte. Sulla Ss16, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Stradale e, al momento, gli inquirenti sono impegnati per identificare la vittima.