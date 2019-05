Tragedia sulla Statale Adriatica, pedone perde la vita in un drammatico incidente

Drammatico incidente, nella serata di domenica, sulla Statale 16 Adriatica all'altezza di Cattolica nel quale ha perso al vita un pedone 38enne. La tragedia si è consumata poco prima delle 21.30 e, da un primo riscontro, pare che la vittima stesse attraversando la Ss16 in un tratto senza illuminazione quando è stato investito da un Ford Transit che viaggiava in direzione nord. Il 38enne è stato caricato sul cofano per poi venire sbalzato sull'asfalto rimanendo privo di conoscenza. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno cercato disperatamente di rianimare il pedone ma, alla fine, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sull'Adriatica è intervenuta la polizia Stradale per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.