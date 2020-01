Incidente mortale sulla via Emilia, traffico nel caos

Tragedia sulla via Emilia, nel tardo pomeriggio di mercoledì, con una persona che è deceduta in seguito all'incidente. Il sinistro si è verificato intorno alle 18 quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è verificata la carambola all'altezza delle cave Pesaresi. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, ma i sanitari non sono riusciti a rianimare la vittima e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sulla via Emilia è intervenuta la polizia Stradale che, per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi, ha chiuso parte della carreggiata causando pesanti ripercussioni al traffico. Dai primi accertamenti, a perdere la vita sarebbe un cittadino straniero 66enne che camminava lungo la carreggiata, in un tratto non illuminato, quando è stato caricato da un Mercedes che procedeva in direzione sud.

