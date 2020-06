Incidente nella notte in A14: grave una donna di 31 anni

Un grave incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica sull'autostrada A14. Il tratto interessato è quello tra Rimini e Pesaro, al km 148 sud. L'incidente si è verificato intorno alle 2 di notte e ha comportato l'arrivo di numerose ambulanze per soccorrere i feriti. Nello scontro tra due auto è rimasta ferita in modo grave una donna di 31 anni, che ha riportato un codice di massima gravità. Con lei anche altre due persone, con ferite meno gravi. Si tratta di due uomini. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e i vigili del fuoco.

