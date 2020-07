Incidente nella notte in zona Grotta Rossa, un uomo trasportato in gravi condizioni al "Bufalini"

Un uomo sulla cinquantina si trova ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a bordo della propria moto nella notte tra sabato e domenica. L'incidente è avvenuto in zona Grotta Rossa, nei pressi della rotatoria tra via della Grotta Rossa e via Circonvallazione Nuova/Adriatica, quando erano da poco passate le 2 della notte. L'uomo sarebbe stato sbalzato dal proprio mezzo finendo violentemente a terra, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto i sanitari del 118 sono intervenuti con un'auto medicalizzata e un'ambulanza e hanno trasportato il ferito all'ospedale di Cesena in codice rosso. Le forze dell'ordine stanno cercando di fare luce su quanto accaduto.

FOTO DI REPERTORIO