Ciclista investito mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali

Grave inceidente, nel pomeriggio di lunedì, sulla via Marecchiese all'altezza del Villaggio Azzurro con un ciclista di 36 anni che è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il sinistro è avvenuto verso le 16 quando, dai primi accertamenti, una Lancia Ypsilon che stava procedendo in direzione del centro storico di Rimini ha centrato in pieno l'uomo. Non è chiaro se, il ciclista, fosse a piedi sulle strisce pedonali o se fosse in sella alla due ruote. Nonostante la disperata frenata, l'automobilista non ha potuto evitare l'impatto che ha scaraventato l'uomo sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzare il ferito e, a causa delle gravi lesioni riportate, è stato allertato anche l'elicottero da Ravenna che è atterrato al pronto soccorso dell'Infermi per il trasbordo del paziente poi ricoverto al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. In via Marecchiese si è dovuto procedere a senso unico alternato e si sono verificati pesanti disagi per il traffico cittadino. Sul posto, per i rilievi di rito e per regolare la viabilità, è intervenuta la polizia Municipale.